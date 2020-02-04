РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. Праздник зимних видов спорта пройдет в подмосковных Люберцах 7 февраля, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В пятницу, 7 февраля, на стадионе «Торпедо» состоится спортивный праздник «День зимних видов спорта». У жителей округа есть прекрасная возможность испытать себя в пяти видах спортивных соревнований: биатлон на коньках, шорт-трек, хоккей, керлинг и фигурное катание», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что праздник начнется в 12:00. Необходимое снаряжение будет предоставлено всем желающим.

День зимних видов спорта учрежден решением правительства Российской Федерации совместно с министерством спорта в 2015 году к годовщине Олимпийских игр в Сочи.