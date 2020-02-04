РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Специалисты предприятия «Подольсккабель» провели более 120 переговоров по привлечению партнеров и потенциальных клиентов в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«За 2019 год специалисты АО «НП «Подольсккабель» посетили 18 городов России. Так, специалисты предприятия принимали активное участие в форумах, конференциях, а также выставках в Белоруссии и Казахстане. В восьми городах РФ были организованы командировки-посещения деловых партнеров и потенциальных клиентов. Таким образом, за 2019 год было проведено свыше 120 встреч и переговоров. В 2020 году предприятие примет участие в интересных выставках в Якутске, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Нижневартовске и других городах», – говорится в сообщении.

Завод «Подольсккабель» является одним из крупнейших производителей кабелей и проводов в России с медными жилами. Ассортимент продукции насчитывает более 120 тысяч маркоразмеров проводов и кабелей. На предприятии выполняются все работы по изготовлению кабелей и проводов – от волочения проволоки до испытания готовой продукции, а также отгрузки любым видом транспорта.