РИАМО - 4 фев. В Москве женщине, посадившей девятилетнего сына за руль каршерингового автомобиля, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

25-летнюю женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни». Инцидент случился 25 января. Молодая мать была пьяна, во время поездки по Москве на каршеринговом автомобиле она нарушила правила дорожного движения и допустила к управлению малолетнего ребенка. При этом на заднем сидении также находился еще один ребенок.

«В ходе допроса подозреваемая пояснила, что по просьбе 9-летнего сына посадила его за руль автомобиля», — сказала Иванова.

Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.