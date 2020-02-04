РИАМО - 4 фев. Компания IKEA запустила сервис по пристраиванию питомцев из приютов в новые дома, покупатели могут посмотреть животных на сайте магазина.

Сервис запустили для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Уфы.

«Теперь на нашем сайте можно найти не только товары для дома, но и новых друзей — которые очень хотят оказаться у вас дома!» — говорится в сообщении на сайте магазина.

Для каждого города представлен список питомцев с фотографиями. Под снимками есть ссылки на страницы в интернете, посвященные животным.

Для покупателей из Москвы пока представлены 20 собак из разных приютов.