РИАМО - 4 фев. В Москве на базе учреждения для реабилитации инвалидов «Царицыно» создали обсервационное пространство, где люди из зоны риска по заражению коронавирусом могут пройти медобследование и остаться под наблюдением врачей, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Центр «Царицыно» был выбран ввиду малой загруженности. Инвалидам предложат пройти реабилитацию в других учреждениях либо перенесут ее до окончания профилактических мероприятий по коронавирусу.
Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун также сообщил, что все городские аптеки имеют достаточное количество необходимых медикаментов, средств защиты от коронавируса и медицинского оборудования.
«У каждого москвича должна быть возможность приобрести средства индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний. И мы призываем аптечные сети мониторить ситуацию с товарными запасами, особенно по медицинским маскам, контролировать ценообразование», - сказал Хрипун.
В конце 2019 года в Китае произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия началась в городе Ухань и быстро распространилась по всей стране. Согласно обновленным данным, число заразившихся по всему миру уже превысило 20 тысяч человек. Умерли 427 зараженных.
В России зафиксировано два случая заражения вирусом – в Забайкалье и Тюменской области.
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