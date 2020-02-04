РИАМО - 4 фев. В Москве на базе учреждения для реабилитации инвалидов «Царицыно» создали обсервационное пространство, где люди из зоны риска по заражению коронавирусом могут пройти медобследование и остаться под наблюдением врачей, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Центр «Царицыно» был выбран ввиду малой загруженности. Инвалидам предложат пройти реабилитацию в других учреждениях либо перенесут ее до окончания профилактических мероприятий по коронавирусу.

«Сотрудники центра проходят необходимое обучение, с ними решены все необходимые вопросы по временной реорганизации работы центра», - говорится в материале.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун также сообщил, что все городские аптеки имеют достаточное количество необходимых медикаментов, средств защиты от коронавируса и медицинского оборудования.

«У каждого москвича должна быть возможность приобрести средства индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний. И мы призываем аптечные сети мониторить ситуацию с товарными запасами, особенно по медицинским маскам, контролировать ценообразование», - сказал Хрипун.

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия началась в городе Ухань и быстро распространилась по всей стране. Согласно обновленным данным, число заразившихся по всему миру уже превысило 20 тысяч человек. Умерли 427 зараженных.

В России зафиксировано два случая заражения вирусом – в Забайкалье и Тюменской области.