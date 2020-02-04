РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Коммунальные службы Балашихи по просьбе местной жительницы очистили от наледи тротуар на Заречной улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи сообщила на портале о необходимости очистить тротуар на Заречной улице от снега и наледи. Она отметила, что аллея за домом №23 по указанной улице не чистится, и попросила принять меры.

«Сотрудниками администрации городского округа Балашиха 4 февраля проведен осмотр тротуара по указанному адресу, <...> факт несвоевременной уборки от наледи подтвердился. Работы проведены (фотоматериалы прилагаются)», – сказала замглавы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Она добавила, что уборка территории по данному адресу от снега и наледи проводится сотрудниками МБУ «Благоустройство-Балашиха» согласно графику выполнения работ. Руководителю МБУ указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке территории.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.