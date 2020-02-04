РИАМО - 4 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции подмосковных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В регионе 60 организаций производят технологичную продукцию для ПАО «Газпром», крупнейшие из них - Загорский трубный завод в Сергиевом Посаде, трубопроводные системы и технологии (Щелково), НТО «Ирэ-Полюс» (Фрязино). Наибольший потенциал для будущего взаимодействия имеется в таких направлениях, как создание автоматизированных систем управления, автономных энергоустановок малой мощности, технологий и оборудования для сжижения природного газа», — говорится в сообщении.

Реализация такого соглашения для региона – это дополнительные рабочие места и налоги для решения социальных задач.

Воробьев и Миллер также обсудили перспективы сотрудничества, в том числе - расширение участия «Газпрома» в модернизации теплового хозяйства региона и развитие рынка газомоторного топлива.

Была отмечена эффективная работа правительства Московской области по снижению задолженности ресурсоснабжающих организаций за газ, по газификации. С 2014 года были газифицированы 360 населенных пунктов. В течение 5 лет планируют газифицировать еще более 300 населенных пунктов.

Сейчас готовят предложения для формирования программы развития газоснабжения и газификации Подмосковья в 2021-2025 годах.

«Сегодня мы обратились в «Газпром» с несколькими темами. В частности, это расшивка газораспределительных станций, чтобы подключались новые потребители и, прежде всего, бизнес, ведь для начала своего дела газ необходим», — отметил по итогу встречи зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.