В преддверии Дня святого Валентина влюбленные, которые недавно вместе, бегают по магазинам, стремясь удивить оригинальностью, а пары с опытом пытаются вспомнить, какой же подарок второй половине они еще не делали. Для облегчения мучительных раздумий обозреватель РИАМО выбрала 10 небанальных и актуальных подарков, которые спасут положение.

Набор медицинских масок

В связи с распространением коронавируса по миру и появлением всевозможных страшилок на эту тему, актуальным подарком будет набор разноцветных многослойных медицинских масок. Для девушки можно выбрать яркие маски в цвете фуксия, нежно-розовый, фиолетовый или голубой, а для парня – черные или серые. Отличный шанс проявить креатив и заботу о здоровье второй половины! Хотя вирус не изучен до конца, медики рекомендуют пользоваться масками в общественных местах. Кроме того, такие маски послужат средством профилактики от обычного гриппа и ОРВИ.

Сколько стоит: от 560 рублей за пачку 50 штук

Где купить: интернет-магазин Ozon

«Каждый год 14 февраля я покупаю подарок для бывшей»>>

Семплбокс с духами Demeter

Чтобы не прогадать с выбором парфюма, можно преподнести в подарок девушке семплбокс с необычными ароматами от Demeter, состоящий из 14 миниатюрных флаконов. Стоит проявить фантазию и собрать набор самостоятельно, выбрав разные ароматы – от легких цветочных и пряных кондитерских до экстравагантных алкогольных. Девушки, в свою очередь, могут приобрести для любимых оригинальный авторский одеколон –а подойдут ароматы «Гроза», «Летний дождь», «Сандаловое дерево». Кроме того, многие запахи Demeter универсальны, ими можно пользоваться вдвоем.

Сколько стоит: семплбокс – 1900 рублей, флакон 30 мл – 1850 рублей, подарочный набор – от 2600 рублей

Где купить: demeter.particula.ru

Трэш‑свидания: водка вместо цветов, приглашение на секс и страшная девушка>>

Квест для двоих

Для тех, кто предпочитает дарить впечатления, а не вещи, подходящим вариантом станет сертификат на квест. Совместное преодоление препятствий, пусть даже в игровой форме – это шанс получше узнать друг друга, особенно если вы в самом начале отношений.

Например, сеть квеструмов «Клаустрофобия» предлагает для пар квесты в разных точках Москвы: «Шерлок против Мориарти» (с богатой детективной составляющей), «Философский камень» (по мотивам «Гарри Поттера»), «Дом призраков» и другие. Более сложные квесты для продвинутых – «Лавина забвения», «Академия Гудини», «Квартира Жанны Агузаровой». На дизайн-заводе «Флакон» располагается «Кубикулум», где можно выбрать один из трех квестов: «Красная кнопка» (где героям нужно остановить пуск ядерных ракет в секретном командном пункте), «Последний пепелац» (в котором игроки пытаются попасть на Землю из галактики Кин-Дза-Дза) и «Карты, деньги, два ствола» (придется обыграть подпольное казино).

Сколько стоит: сертификат «Кубикулума» от 3000 рублей, подарочный сертификат «Клаустрафобии» от 4250 рублей

Где купить: cubiculum.ru, moscow.claustrophobia.com

Как приготовить десерт ко Дню святого Валентина >>

Сертификат на флоатинг для пар

Один из трендов в спа-индустрии – флоатинг. Во время такой процедуры человек находится в капсуле, ванне или мини-бассейне, наполненном раствором английской соли с высоким содержанием магния. Благодаря концентрации соли в воде достигается ощущение парения, близкого к состоянию невесомости. Флоатинг успокаивает центральную и периферическую нервную систему. В центрах Wellcure & Float Studio на «Новокузнецкой» и «Баррикадной» можно пройти релаксирующую и восстанавливающую процедуру вдвоем, а для полного расслабления выбрать программу флоатинга с массажем. Сертификат на совместный сеанс релакса понравится парам, готовым к экспериментам.

Сколько стоит: для одного – 3800 рублей, для двоих – 5200 рублей

Где купить: present.floatstudio.ru

«Я не могу найти девушку, потому что выгляжу на 14» >>

Сертификат в школу музыки для взрослых

Если ваша половина давно мечтает научиться играть на гитаре или петь в караоке – как минимум, а как максимум – стать рок-звездой и покорить мир, подарите ей такой шанс. Например, в московской школе музыки Guitardo можно купить подарочный сертификат на индивидуальное занятие по гитаре, фортепиано, вокалу или барабанам. Также в рамках акции к 14 февраля здесь можно приобрести курс со скидкой и получить в подарок от 4 до 8 бесплатных уроков на любое направление (пробное занятие – бесплатно). Организаторы обещают научить играть и петь любого взрослого по авторским методикам, а также гарантируют веселые тусовки и выступления.

Сколько стоит: сертификат на одно занятие – 2500 рублей, курс – от 26 тысяч рублей (плюс занятия в подарок)

Где купить: guitardo.ru, guitardoclub.ru/valentin

10 свиданий: оригинальные способы отметить День влюбленных>>

Билет на концерт любовных арий

14 и 15 февраля в Светлановском зале московского Дома музыки пройдут праздничные концерты в честь Дня всех влюбленных. Звезды российских мюзиклов Лика Рулла, Андрей Бирин, Игорь Балалаев, Оксана Костецкая, Вера Кононова в сопровождении Государственного духового оркестра России исполнят любовные арии из популярных бродвейских мюзиклов. Знаменитые мелодии Бернстайна, Гершвина, Ллойда-Уэббера, Кандера и Манчини станут прекрасным началом романтического вечера для двоих.

Сколько стоит: от 300 до 5000 рублей

Где купить: mmdm.ru, ticketland.ru

Две гвоздики на свидание и букет на свадьбу бывшего – флористы о жадных и нервных клиентах>>

Наушники для спорта

Если ваша половина ходит в спортзал, бегает или просто любит активный отдых, то наверняка обрадуется наушникам для спорта, которые имеют специальные крепления вокруг уха, не теряются и не выпадают. Найти такие варианты можно в любом магазине электроники.

Сколько стоит: примерно от 1000 рублей

Где купить: магазины электроники, спортивных товаров

Мини-акула из Ikea

Плюшевая серая акула из «Икеи», которая уже успела побывать героиней Instagram-постов, в связи с чем на какое-то время стала дефицитом, не теряет своей актуальности. Если ваша девушка давно хотела обзавестись такой игрушкой, но сомневалась в ее целесообразности или опасалась, что она займет много места дома, День влюбленных – самый подходящий шанс порадовать половину, а заодно и себя. Тем более, недавно в Ikea появилась новинка – уменьшенная версия метровой акулы Блохэй – компактный вариант длиной всего 55 сантиметров.

Сколько стоит: от 599 рублей (55 см) до 1499 рублей (100 см)

Где купить: интернет-магазин Ikea, магазины сети

Рамка-копилка билетов из путешествий

Интересным подарком для фанатов путешествий, которые любят хранить авиабилеты, билетики из музеев и с зарубежных концертов, а также монеты из разных стран, может стать рамка-копилка. Эту коробочку с воспоминаниями ностальгирующий турист сможет повесить на стену дома или на работе, чтобы оживлять в памяти лучшие моменты не только по фотографиям.

Сколько стоит: 1995 рублей

Где купить: pichshop.ru

«Зелье» для вечной любви

Вкусный и полезный «ламповый» подарок с персонализацией можно найти в «Красном кубе». «Набор зелье-варенья» включает четыре баночки: две с вареньем из киви, одну – с мандариновым и одну – с клубничным. Такому подарку будут рады сладкоежки любого пола. Варенье рекомендуется есть вдвоем холодными зимними вечерами «для взаимопонимания», «жгучей» и «вечной» любви. Ящичек с конкретными именами влюбленных нужно заказать заранее на сайте магазина. Можно дополнить подарок чаем с этикеткой в стиле Love is с собственным текстом.

Сколько стоит: варенье – 1699 рублей, чай – 399 рублей

Где купить: redcube.ru