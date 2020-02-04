РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Сотрудников соцучреждений Подольска обучат основам этических принципов в ходе месячника делового общения, который будет проходить до 3 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подмосковье, в том числе и в Подольске, с 3 февраля по 3 марта 2020 года в целях повышения качества обслуживания населения в территориальных структурных подразделениях и подведомственных учреждениях министерства социального развития Московской области проходит месячник делового общения.

«Так, в ходе месячника будет проведен цикл бесед и лекций о правилах делового общения, а также организовано обучение сотрудников основам этических принципов и правил служебного поведения социальных работников. С 7 февраля 2020 года в управлениях соцзащиты населения и подведомственных учреждениях министерства будут организованы мониторинговые опросы и анкетирование граждан по вопросам профессионализма, компетентности, уровня культуры общения специалистов», – говорится в сообщении.