РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Сотрудники полиции Балашихи будут выявлять наркопритоны до 12 февраля в рамках оперативно-профилактической операции «Наркопритон», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

До 12 февраля на территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское» проводится первый этап оперативно-профилактической операции «Наркопритон».

«Целью мероприятия является выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование работы по установлению лиц к ним причастных. Призываем всех, кто осознает губительную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении мероприятия», – говорится в сообщении.

По всем фактам, имеющим отношение к борьбе с наркопреступлениями, просьба сообщать по телефонам, работающим в круглосуточном режиме: 8(495)692-70-66 – телефон доверия ГУ МВД России по Московской области, 8(495)524-35-17, 8(495)521-65-09 – дежурная часть МУ МВД России «Балашихинское». 8(495)524-24-43 – дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря; 8(495)527-72-11 – дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный; 8(495)524-47-18 – дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка, 8(495)528-65-21 – дежурная часть отдела полиции по обслуживанию Реутова; 8(495)521-13-42 – дежурная часть отдела полиции по обслуживанию Балашихи.