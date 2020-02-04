РИАМО - 4 фев. В ближайшие пять лет сельскохозяйственная отрасль в Подмосковье будет развиваться за счет внедрения новых технологий, а также приближения производств к центрам сбыта, сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Так, по его словам, компания «Мираторг» открыла в Московской области одну из лучших в мире геномных лабораторий. Здесь происходит анализ развития животного, который не уступает по качеству европейским исследованиям или результатам медицинских институтов.
Разин также рассказал о необходимости тяготения небольших предприятий пищевой промышленности к крупным центрам сбыта.
«В Европе, когда говорят об «эко» и «био», то это продается в магазине, (который находится – ред.) не дальше чем 100 километров от места, где это произведено. То есть это небольшие предприятия, которые перспективно развивать в непосредственной близости к городам», - пояснил Разин.
Он отметил, что такому сближению будет способствовать развитие торговли через интернет. С помощью социальных сетей аграрный сектор сможет качественнее отвечать на запросы покупателей.
Выставка «Агрофарм 2020» проходит с 4 по 6 февраля в павильоне №75 на ВДНХ. В мероприятии участвуют главные отраслевые союзы и ассоциации России, среди них Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Национальная ассоциация скотопромышленников и другие.
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