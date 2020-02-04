РИАМО – 4 фев. В самолетах авиакомпании Utair на международных и внутренних рейсах пассажирам начали выдавать медицинские маски для профилактики коронавируса, сообщается на сайте компании.

«С 4 февраля Utair начнет выдавать защитные медицинские маски пассажирам всех международных и внутренних рейсов. Будут усилены санитарные меры в аэропортах и на производствах бортового питания», — говорится в сообщении.

Также авиакомпания начала внеплановую дезинфекцию всех воздушных судов, на которых в течение последних семи дней летали граждане Китая.

Во всех самолетах заменили обычное мыло на бактерицидное, а влажные салфетки — на антибактериальные. Проводится ежедневная уборка лайнеров с применением специальных дезинфицирующих средств. Все средства гипоаллергенны и разрешены к использованию на воздушных судах.

Также проводится дополнительная дезинфекция в помещениях, где хранятся пледы и подушки, а для их стирки используется усиленное дезинфицирующее средство. В помещениях, где готовят бортовое питание, ввели дополнительную санобработку оборудования и посуды, будет увеличено количество часов работы бактерицидных ламп.

Если у одного из пассажиров выявят признаки коронавируса, самолет отправят на специальную санитарную стоянку в аэропорт. На борту проведут полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Коронавирус начал распространяться в Китае в декабре прошлого года. На сегодняшний день количество зараженных превысило 20 тысяч, погибли более 400 человек.

В России зафиксировано два случая заражения вирусом – в Забайкалье и Тюменской области.