РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. Сотрудники полиции Мытищ задержали подозреваемого в совершении кражи мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

Во вторник в дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» с заявлением о краже мобильного телефона обратился 35-летний житель Вологодской области. Он пояснил, что 30 января он находился по адресу: село Марфино, где неизвестный похитил его мобильный телефона марки «Honor10». Сумма материального ущерба составила 14 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый по статье 158 УК РФ «Кража» 27-летний местный житель», – говорится в сообщении.

По данному факту следственным управлением МУ МВД проводится проверка в порядке статей 144, 145 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении).