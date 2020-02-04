РИАМО – 4 фев. Ограничены ввоз и транзит экзотических и декоративных животных из Китая в Россию, запрет включает в том числе насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий, Россельхознадзор принял исчерпывающие меры для защиты страны от ввоза зараженных коронавирусом животных, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Введены временные ограничения на ввоз и на транзит из Китая в Россию всех видов экзотических, декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других. А также живых рыб, гидробионтов, клещей, нематод, живых насекомых. В том числе для научно-исследовательских целей», — сказала заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Она отметила, что заразиться коронавирусом от летучих мышей на территории РФ невозможно. Ранее этих животных назвали возможным переносчиком коронавируса в Китае.

Швабаускене добавила, что Россельхознадзор принял исчерпывающие меры для защиты России от ввоза зараженных вирусом животных.

Коронавирус начал распространяться в Китае в декабре прошлого года. На сегодняшний день количество зараженных превысило 20 тысяч, погибли более 400 человек.

В России зафиксировано два случая заражения вирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Президент Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая.

Со вторника прибывающих из КНР временно пропускают только через аэропорт Шереметьево, Россия закрыла границу с Китаем.

Ранее МВД РФ подготовило законопроект о депортации иностранцев с опасными заболеваниями.