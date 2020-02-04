РИАМО – 4 фев. В 2020 году сертифицированные няни, которые могут присматривать за детьми в возрасте до трех лет, могут появиться в половине российских регионов, сообщил во вторник журналистам член Общественной палаты РФ, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко.

«Мы реализуем сейчас программу (сертифицированные няни – ред.) в семи регионах. Мы планируем в этом году открыть их в половине регионов. <…> Мы с регионами заключили соответствующее соглашение и создали программу в соответствии с профессиональным стандартом. Обучили 300 нянь, из них впоследствии только 200 смогли получить свидетельство профподготовки, потому что у многих не оказалось даже соответствующего образования. И только 160 мы смогли сертифицировать на соответствие всем требованиям», - сказал Рыбальченко.

Он отметил, что пилотный проект по сертификации нянь стартовал 6 января 2019 года в Белгороде, республиках Башкортостан и Бурятия, Вологодской и Ульяновской областях, а также в Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

По его словам, няня может не иметь педагогического образования, но при этом обязана закончить среднее общее образование, иметь медицинскую книжку и справку из полиции об отсутствии судимости по статьям, запрещающим работу с детьми.

«Няни не предоставлены сами себе. Они должны быть прикреплены в нашем случае к центру профессиональной подготовки и сертификации либо какому-нибудь учреждению, даже к детскому саду, который должен с ними работать, сопровождать, отслеживать условия и помогать детям проходить программу дошкольного образования», - пояснил Рыбальченко.