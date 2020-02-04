РИАМО - 4 фев. Столичные власти продолжают переводить государственные услуги и информацию о спортивной сфере в электронный вид, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Реализовано - запись в спортивные школы. Планируется - электронное расписание и системы контроля управлением доступа», - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется обеспечить возможность онлайн-бронирования спортивных услуг, онлайн-регистрации участников спортивных мероприятий, подачи заявлений на присвоение спортивных разрядов в электронном виде.

Также в планах столичной мэрии запустить портал массового спорта. Предполагается, что в будущем информация о спортивных достиж­е­ниях появится в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

В этом году власти Москвы поставили задачу увеличить число горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 4,75 миллиона до 5 миллионов человек. За год планируется провести 18,2 тысячи физкультурных и спортивных мероприятий, построить 31 спортобъект.