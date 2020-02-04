РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 фев. В подмосковном Королеве обновили расписания автобусов и маршрутных такси, сообщается на странице службы в Instagram.

Расписание и вопросы взаимодействия диспетчеры ЕДС обсудили на встрече с руководством транспортных компаний ООО «Домтрансавто» и ООО «Ранд-Транс», чтобы оперативно реагировать на жалобы жителей Королева.

«Пассажирские перевозки в нашем городе – важная составляющая комфортного проживания его жителей, поэтому ЕДС придает большое значение своевременному и качественному исполнению заявок в этой сфере. С Нового года на всех остановках города появилось обновленное расписание автобусов и маршрутных такси. Отметим, что наряду с обычными автобусами в Королеве есть автобусы для маломобильных групп населения (в расписании такие автобусы отмечены «*»)», – говорится в сообщении.

Часто в ЕДС жители города обращаются с вопросами оплаты проезда, водители отказываются принимать банковские карты. В случае неработоспособности терминала или отказа принять карту на каждом маршруте висит памятка, на которой есть телефон горячей линии: 8(925)543-00-50.

Также заявку можно оставить в Единой диспетчерской службе по телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев», доступное в App Store и Google Play.