РИАМО – 4 фев. Эксперты Роспотребнадзора считают, что на внутрироссийских рейсах необходимо усилить контроль для пассажиров из-за коронавируса, сообщает kp.ru.

Коронавирус начал распространяться в Китае в декабре прошлого года. На сегодняшний день количество зараженных превысило 20 тысяч, погибли более 400 человек. Из Китая эвакуируют россиян.

«Проведена оценка потребностей для оснащения аэропортов оборудованием дистанционного измерения. Мы ведем этот контроль, чтобы понять, везде ли оборудовано. В настоящий момент дефицита не испытываем, тем не менее есть потребность дополнительного контроля на внутренних рейсах, учитывая перемещение внутри страны», – пояснил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее МВД РФ подготовило законопроект о депортации иностранцев с опасными заболеваниями. Со вторник прибывающих из КНР временно пропускают только через аэропорт Шереметьево. Россия закрыла границу с Китаем.