РИАМО - 4 фев. Более 1 тысячи директоров подмосковных школ и представителей управлений образованием собрались на семинаре, в рамках которого особое внимание уделят подготовке к PISA, передает корреспондент РИАМО.

Первый в этом году семинар для представителей подмосковной системы образования в доме правительства Московской области посвящен развитию учебных заведений региона и подготовке к международному сравнительному исследованию качества образования PISA.

«Наш сегодняшний семинар будет посвящен международному исследованию PISA. Цель федерального нацпроекта «Образование» — войти к 2024 году в десятку лучших стран по этому международному исследованию. Сейчас мы (Подмосковье – ред.) занимаем 26 место <…>. Перед нами губернатор ставит задачу к 2024 году войти как минимум в десятку», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, открывая семинар.

Она отметила, что в исследовании принимали участие более 60 школ. Также участвовали учебные заведения Москвы и Татарстана.

«Сейчас более 1 тысячи человек в зале. Это начальники управлений, директора школ, ведущие педагоги, руководители органов управления образованием», - рассказал один из организаторов семинара.

Исследования PISA проводят каждые три года среди 15-летних школьников. Московская область впервые приняла участие в рейтинге в 2018 году и заняла второе место по стране. По требованиям PISA в регионе проводят обучение учителей, стажировки, для директоров – тренинги лучших специалистов и практиков сферы образования.