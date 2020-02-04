РИАМО - 4 фев. Проектирование подземного пешеходного перехода через первый Московский центральный диаметр и Дмитровское шоссе в районе дома 29 начнется в ближайшее время, к осени 2021 года планируется начать возведение объекта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

На выполнение проектно-изыскательских работ объявлен электронный аукцион. Заявить об участии в торгах можно до 21 февраля. Цена контракта составляет 24,6 миллиона рублей.

«Длина подземного пешеходного перехода составит 87 метров, ширина – не менее 4 метров. Проект включает устройство трех лестничных сходов, внутренние инженерные системы, служебные помещения, облицовку наружных и внутренних поверхностей, устройство пандусов, а также установку лифтов и подъемников», – говорится в сообщении.

Также будут установлены информационные указатели направления движения и ориентирования. На прилегающей территории проведут благоустройство.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу совмещать, где это необходимо, строительство пешеходных переходов через проезжую часть дорог и параллельно идущие железнодорожные пути для удобства пешеходов», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что всего через железнодорожные пути МЦД-1 до 2023 года построят 11 внеуличных пешеходных переходов.

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