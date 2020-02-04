РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Полицейские Подольска задержали приезжего по подозрению в попытке кражи имущества с участка, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 42-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестный проник на территорию его участка в одном из СНТ на улице Лобачева и пытался украсть имущество стоимостью 12 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 36-летний уроженец Тамбовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.