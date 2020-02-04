РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 фев. Инспекторы ГИБДД в Королеве рассказали водителям о детской безопасности и важности использования детских удерживающих устройств, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

В Королеве стартовал социальный проект «Маленький пассажир – большая ответственность», в рамках которого проводятся рейды и акции.

«На территории Королева проведены акции по перевозке детей в детских удерживающих устройствах. Участие в акции уже приняли более 100 водителей, нарушений не выявлено, так как дети перевозились в детских удерживающих устройствах», – сказал Адамов.

В ходе проведения мероприятия инспекторы рассказывали водителям о важности проекта, правилах перевозки детей и раздавали листовки.