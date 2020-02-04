РИАМО - 4 фев. По итогам 2019 года число москвичей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигло 4,75 миллиона человек, что в 2,2 раза больше, чем в 2010 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Роста популярности занятий физической культурой и здорового образа жизни удалось добиться за счет развития общедоступной спортивной инфраструктуры, включая создание условий для занятий физической культурой на открытом воздухе», - говорится в сообщении.

Кроме того, в спортивную жизнь города активно вовлекают молодежь, для которой строят воркаут-площадки и скейт-парки.

Физкультура также популярна у горожан пожилого возраста, которые стали участниками программы «Московское долголетие». На данный момент в 5,9 тысячи групп занимаются 152,7 тысячи человек. Москвичи в возрасте посещают занятия по скандинавской ходьбе, гимнастике, танцам.

Всего в прошлом году в Москве прошло свыше 15 тысяч официальных спортивных соревнований, участниками которых стали 2 миллиона человек. В сдаче нормативов ГТО приняли участие 406,5 тысяч человек. Успешно сдали нормативы и получили знаки отличия ГТО 203,5 тысячи человек.

Профессионально занимаются спортом 136,3 тысячи москвичей. В сборные команды столицы входят более 13 тысяч человек, в сборные команды России – свыше 5 тысяч человек. В 2019 году московские спортсмены завоевали 3722 медали на всероссий­ских и международных соревнованиях по различным видам спорта.

Сейчас столичные спортсмены готовятся выступить на XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх. В настоящее время 227 кандидатов-москвичей входят в олимпийскую и паралимпийскую сборные РФ по 31 виду спорта.