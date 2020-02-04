РИАМО - 4 фев. ГИБДД Мытищ до 9 февраля проводит акцию по снижению уровня аварийности среди пешеходов на территории городского округа, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В целях снижения уровня аварийности среди пешеходов на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» с 3 по 9 февраля 2020 года проводится профилактическая операция «Пешеходный переход». Мероприятие направлено на повышение культуры вождения среди водителей, на профилактику, предупреждение, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов и водителей», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу пешеходом. Учитывайте это при переходе дороги. Обозначить свое присутствие на дороге пешеходы могут с помощью световозвращающих элементов.

«Мытищинская Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о возможных осложнениях обстановки на дорогах. Всем автолюбителям необходимо быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потери контроля над управлением автомобилем», – отмечается в сообщении.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и в дворовых территориях. Кроме того, водителям следует обратить особое внимание при проезде пешеходных переходов.