РИАМО - 4 фев. Правоохранители задержали двух подозреваемых, которые насильственно удерживали мужчину и вымогали у него 5 миллионов рублей за освобождение, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился 40-летний мужчина с заявлением о том, что на него напали двое злоумышленников и вымогали крупную сумму денег.

«Мужчина рассказал, что около дома к нему подошел неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, попросил проследовать в автомобиль, в котором находился незнакомый гражданин», - говорится в материале.

Злоумышленники насильно отвезли потерпевшего в заранее арендованный дом, отобрали телефон и документы и привязали его к стулу. Потом они начали угрожать ему электрошокером, требуя 5 миллионов рублей за освобождение.

Преступники позвонили родственникам мужчины и выдвинули тот же ультиматум – передачу денег взамен на освобождение.

Когда подозреваемые оставили потерпевшего одного, он освободился и сообщил в полицию о случившемся.

В ходе проведения расследования правоохранители задержали двоих подозреваемых, которыми оказались 31-летний москвич и 37-летний приезжий из ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Подозреваемых заключили под стражу.