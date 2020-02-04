РИАМО - 4 фев. Правоохранители задержали двух подозреваемых, которые насильственно удерживали мужчину и вымогали у него 5 миллионов рублей за освобождение, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
В полицию обратился 40-летний мужчина с заявлением о том, что на него напали двое злоумышленников и вымогали крупную сумму денег.
«Мужчина рассказал, что около дома к нему подошел неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, попросил проследовать в автомобиль, в котором находился незнакомый гражданин», - говорится в материале.
Злоумышленники насильно отвезли потерпевшего в заранее арендованный дом, отобрали телефон и документы и привязали его к стулу. Потом они начали угрожать ему электрошокером, требуя 5 миллионов рублей за освобождение.
Преступники позвонили родственникам мужчины и выдвинули тот же ультиматум – передачу денег взамен на освобождение.
Когда подозреваемые оставили потерпевшего одного, он освободился и сообщил в полицию о случившемся.
В ходе проведения расследования правоохранители задержали двоих подозреваемых, которыми оказались 31-летний москвич и 37-летний приезжий из ближнего зарубежья.
Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Подозреваемых заключили под стражу.
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