РИАМО - 4 фев. Россиянам нужно с опаской относиться к регулярному употреблению вина за ужином, рассказал главный внештатный нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

«Это европейская формула употребления алкоголя. Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее», - рассказал Брюн в интервью радио Sputnik.

По его словам, такой подход для жителей России не подойдет. У населения средиземноморских стран, вероятнее всего, за годы употребления вин произошли генетические изменения. На территории СНГ употребление вина не было таким популярным.

Также, по словам Брюна, само по себе ежедневное употребление одного бокала официально алкоголизмом не является, но к группе страдающих алкоголизмом можно отнести тех, у кого появляется «неукротимое желание выпить этот бокал вина и отсутствуют тормоза». Он также посоветовал пройти специальный тест.

«У нас есть маркер злоупотребления алкоголя. В нем есть показатель превышения определенной величины белков печеночного происхождения. Если этот показатель выше, то мы говорим, что доза для этого конкретного человека превышает его биологическую норму», - добавил Брюн.

Он подчеркнул, что одного бокала вина в день хватит, чтобы у женщины и некоторых мужчин уже можно было выявить злоупотребление алкоголем.

Брюн отметил, что ощущение опьянения – это только побочный эффект алкогольных напитков. Главное воздействие спиртного – токсическое. По мнению нарколога, безопасной для организма дозы алкоголя в природе не существует.