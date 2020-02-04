РИАМО - 4 фев. Во вторник днем на территории новой Москвы зафиксировали сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, в остальных округах порывы достигли 14 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Московском регионе до 00:00 5 февраля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

«В Москве облачная погода, местами слабый снег, порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – минус 0,7-0 градусов; Северном – минус 1,4-0,4 градуса, Северо-Восточном – минус 1,3-0,1 градуса, Восточном – минус 1,2-0,6 градуса, Юго-Восточном – минус 0,7-0 градусов, Южном – минус 1,2-0 градусов, Юго-Западном – минус 1,5-0,3 градуса, Западном – минус 1,9-0,3 градуса, Северо-Западном – минус 1,1-0,3 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура – минус 1,7-1,6 градуса. На территории новой Москвы слабый снег, температура воздуха – минус 1,8-0,9 градуса, порывы ветра до 15 метров в секунду.