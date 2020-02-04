РИАМО - 4 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на двусторонние отношения России с КНР, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы убеждены, что эта ситуация никоим образом не повлияет на очень прочные фундаментальные основы наших двусторонних отношений с Китаем и на торгово-экономическое измерение этих отношений, в частности», – сказал он.

При этом Песков заявил, что «нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет».

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия началась в городе Ухань и быстро распространилась по всей стране. Согласно обновленным данным, число заразившихся по всему миру уже превысило 20 тысяч человек. Умерли 427 зараженных, выздоровели 695 человек.

В России зафиксировано два случая заражения вирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Президент Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая.

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