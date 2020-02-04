РИАМО - 4 фев. Десятиэтажный жилой дом на 90 квартир по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Черемушки в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«На улице Гарибальди, владение 17 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Завершилось возведение монолитного каркаса здания, ведется монтаж оконных блоков и устройство внутренних инженерных сетей», – сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Строительство двухсекционного десятиэтажного дома идет по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют керамогранитными плитами. Здание рассчитано на 90 квартир общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров, среди которых: 18 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Две квартиры оборудуют для маломобильных людей.

Первый этаж будет нежилым, там появятся объекты социального и коммерческого назначения. Здание оборудуют системами охраны входа, пожарной сигнализацией. По периметру появится видеонаблюдение.

Территорию вблизи новостройки озеленят и благоустроят. Возле многоэтажки оборудуют детскую площадку, спортплощадку и площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземной одноэтажной парковке для жителей обустроят машино-места на открытой плоскостной стоянке.