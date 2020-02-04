РИАМО - 4 фев. Более 30 капиталь­ных спортивных объектов планируют построить в столице в 2020 году в рамках реализации госпрограммы «Спорт Москвы», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Сейчас в Москве действуют почти 24 тысячи спортивных зон: бассейнов, футбольных полей, катков, тренажерных городков и других.

«В 2020 году планируется продолжить развитие и модернизацию обще­доступной спортивной инфраструктуры, а также построить 31 новый капиталь­ный спортивный объект, включая Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, спортивный комплекс для занятий пятиборьем «Северный», - говорится в сообщении.

В прошлом году в Москве провели капитальный ремонт 26 спортобъектов и текущий ремонт 138 объектов. В планах на этот год - капремонт 88 объектов и текущий ремонт 163 объектов.

Кроме того, в 2019 году в городе создали более 1 тысячи новых общедоступных спортивных зон (спортивные площадки и комплексы уличных тренажеров во дворах и парках, ФОКи, катки, лыжные трассы). Также в эксплуатацию ввели 15 крупных спортивных сооружений.