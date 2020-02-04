РИАМО - 4 фев. Мини-путешествие по 11 странам совершили участники и зрители конкурса-фестиваля «Добрые соседи», который проходил в детском саду №17 «Журавлик» в Реутове, сообщила муниципальный руководитель партпроета «Крепкая семья» Ольга Репина.

Мероприятие прошло 3 февраля в рамках партпроектов единороссов «Крепкая семья» и «Новая школа».

«В празднике участвовали семьи с рассказом или стихами о своей родине, многие танцевали вместе с детьми под национальные мелодии. Подобные фестивали партийцы и сторонники партии в Реутове проводят регулярно, а праздник национальной культуры проходит в детском саду «Журавлик» практически ежегодно и каждый раз с новыми участниками и новыми странами. Неизменным организатором праздника остается музыкальный руководитель «Журавлика» Тамара Тиникашвили», – сказала Репина.

По ее словам, в детском саду воспитываются представители порядка 15 национальностей, и семьи часто участвуют в организации подобных встреч, приносят национальные кушанья, например, из Армении, Азербайджана, Киргизии.

Партийный проект единороссов «Крепкая семья» призван защищать права семей и пропагандировать традиционные семейные ценности для укрепления института семьи в Российской Федерации.