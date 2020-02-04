РИАМО - 4 фев. Строительство трамвайной линии от Коммунарки до платформы Остафьево МЦД-2 с устройством разворотного кольца запланировали в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Будущий трамвай планируется интегрировать в систему городского общественного транспорта. До момента пуска на станции Остафьево уже будет сформирован полноценный транспортно-пересадочный узел», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Сейчас платформа Остафьево - составная часть проекта МЦД-2. Она уже полностью введена в эксплуатацию. Также перестроили железнодорожные пути, организовали пешеходный переход к конкорсу, благоустроили пешеходные зоны, обустроили остановки и разворотное кольцо на улице Заводская. Жители могут полноценно пользоваться основными сервисами МЦД.

Кузнецов добавил, что посадочные перроны оборудуют к концу 2021 года. Планируется продление Заводской улицы, жители смогут добираться до платформы не только пешком, но и на наземном пассажирском транспорте. Остафьево улучшит транспортную доступность Новомосковского округа, у жителей близлежащих районов появится возможность пользоваться пригородно-городским железнодорожным сообщением.

Заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов рассказал, что территория, прилегающая к ТПУ Остафьево, продолжит развиваться. Так, здесь запланировано строительство магистрали по направлению Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево до 2023 года.

Он отметил, что это будет одна из ключевых магистралей, которая обеспечит транспортное обслуживание присоединенных территорий. Жители получат дополнительный выезд из новой Москвы на Варшавское шоссе и обратно в сторону Подмосковья.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2) запустили в ноябре. В дальнейшем будут запущены и другие маршруты МЦД.

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