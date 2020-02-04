РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. В Доме культуры «Металлург» Подольска 14 февраля проведут концерт и торжественную программу ко Дню воинов-интернационалистов в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В ДК «Металлург» микрорайона Львовский прошло заседание рабочей группы по подготовке и проведению торжественного мероприятия и концерта, посвященного Дню Воинской славы – Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Заседание было организовано в рамках реализации проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в России 15 февраля. Торжественное мероприятие и концерт будут проходить в ДК «Металлург» 14 февраля», – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие: член фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа, муниципальный куратор партийного проекта «Историческая память», председатель подольского городского отделения общественной организации «Офицеры России», ветеран боевых действий, полковник Валерий Файзулин и член фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа, директор ДК «Металлург» Яна Гайша.