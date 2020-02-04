РИАМО – 4 фев. Специалисты Росконтроля проверили несколько образцов лечебной минеральной воды и выбрали лучшие, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В тестировании приняли участие марки «Аллея источников №17», «Заповедник здоровья», «О`кей / Родной бюветъ №17, Ессентуки-город курорт», «Компания Вимм-Билль-Данн Ессентуки №17», «Ессентуки №17» и «Старый источникъ №17», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что популярный бренд «Ессентуки 17» не является оригинальной «ессентукской» водой».

В заблуждение клиентов вводит изготовитель «Заповедника здоровья». Стоящая на этикетке цифра «17» не соответствует составу, характерному для лечебной минеральной воды гидрохимического типа «Ессентукский 17».

У образцов «О`кей / Родной бюветъ №17, Ессентуки-город курорт» и «Старый источникъ №17» нашли несоответствие по показателю радиационной безопасности.

Эксперты рекомендовали к употреблению воду «Ессентуки №17», «Компания Вимм-Билль-Данн Ессентуки №17», «Аллея источников №17».