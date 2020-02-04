РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 фев. В подмосковном Красногорске до 9 февраля сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности пешеходов, говорится в сообщении 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (Северный).

«В целях профилактики наездов на пешеходов с 3 по 9 февраля 2020 года на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС (в том числе в горокруге Красногорск – ред.), проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», – говорится в сообщении.

Самые распространенные происшествия на автомагистрали – наезд на стоящее транспортное средство и наезд на пешехода.

«Сотрудники 11 батальона ДПС напоминают: перед тем, как сойти с тротуара, необходимо посмотреть по сторонам и только потом, убедившись, что жизни ничего не угрожает, сделать первый шаг. Водитель может отвлечься на что-то или кого-то и не заметить вас. Нельзя выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, в том числе автобуса, и наконец, светлая одежда не делает вас видимым ночью, необходимо иметь с собой предмет со световозвращающими элементами, чтобы «засветиться на дороге»», – добавляется в материале.

На территории Красногорска 11 батальон 1 полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».