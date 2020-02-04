РИАМО – 4 фев. Житель столицы погиб в Одинцовском округе Подмосковья во время пикника, на него упало дерево, сообщает kp.ru.

31-летний мужчина хотел собрать веток для костра и решил спилить сухое дерево в районе деревни Хлюпино. Отпиленная часть дерева стала падать, зацепила ствол соседнего, которое и рухнуло на москвича.

«Мужчина скончался на месте от полученных травм в результате несчастного случая», — говорится в сообщении.

Полицейские опросили друзей погибшего, которые находились рядом, но не смогли ему помочь. По факту инцидента проводится проверка.