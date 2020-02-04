РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 фев. Волонтеры на встрече «Мы здоровью скажем ДА» рассказали дошкольникам Балашихи о пользе ведения здорового образа жизни, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Воспитанники и педагоги дошкольного отделения «Земляничка» школы №30 в микрорайоне Авиаторов Балашихи присоединились к всероссийской акции «На страже здоровья».

«Для детей дошкольного возраста было проведено мероприятие по привитию навыков здорового образа жизни «Мы здоровью скажем ДА». Воспитанники приняли участие в театрализованном представлении, где вспомнили правила личной гигиены полости рта и узнали о полезных привычках», – говорится в сообщении.

Акция была организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников».