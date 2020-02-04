РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 фев. Жители подмосковного Красногорска смогут с 5 февраля увидеть на фотовыставке, как жили в советских лагерях пленные солдаты и офицеры армии противника в годы Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Пятого февраля в 13:30 в Красногорском филиале музея Победы откроется фотодокументальная выставка «Сталинградские военнопленные». В нее вошли более 100 фотографий и рисунков, отражающих пребывание в плену солдат и офицеров войск противника после Сталинградской битвы», – говорится в сообщении.

Экспозиция создана на основе архивных документов. Она подготовлена и предоставлена музеем-заповедником «Сталинградская битва».

В выставку вошли фотографии, на которых изображены немецкие, румынские и итальянские военнопленные. Тематические разделы выставки всесторонне раскрывают вопросы содержания пленных в лагерях.

«Эта выставка показывает, насколько беспочвенны обвинения нашей страны в жестоком обращении с военнопленными. Несмотря на сложную обстановку в Советском Союзе создавались все возможные условия для сохранения жизней побежденных захватчиков», – отметила заместитель заведующего Красногорского филиала музея Победы Маргарита Иващенко.

Отдельная часть представленной экспозиции – коллекция графики и живописи из собрания музея-заповедника «Сталинградская битва». В нее вошли рисунки, картины, этюды авторов студии военных художников имени В.Б. Грекова и участников Великой Отечественной войны.

«Открытие временной экспозиции приурочено к памятной дате – 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Гостями церемонии открытия новой выставки станут учащиеся 8-9 классов школ города и представители общественных организаций», – добавляется в материале.

Выставка продлится до 20 марта 2020 года. Красногорский филиал музея Победы расположен по адресу: Красногорск, улица Народного ополчения, дом №15.