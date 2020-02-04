РИАМО – 4 фев. Детская библиотека «Аз-Буки» в подмосковном Орехово-Зуеве с 10 февраля примет участие во всероссийской акции «Дарите книги с любовью», книги будут переданы нуждающимся, сообщается на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Четвертая акция «Дарите книги с любовью» пройдет в феврале по всей России.

«Добрый день, друзья! Ждем вас 14 февраля на акции — Дне книгодарения! Мы вновь принимаем участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается во многих странах мира. Все собранные книги будут переданы нуждающимся», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, сбор книг для акции пройдет с 10 по 16 февраля в библиотеке «Аз-Буки» по адресу: Орехово-Зуево, улица Галочкина, дом №6. Для акции принимают книги в хорошем состоянии.