РИАМО – 4 фев. Регулярное употребление алкоголя и курение приводят к ускоренному старению мозга, так, каждый грамм спиртного ежедневно ускоряет старение приблизительно на неделю, сообщает Nation News.
Соответствующее исследование провели ученые из университета Южной Калифорнии.
«Результаты эксперимента, проведенного при помощи искусственного интеллекта, показали, что выкуривание пачки в день на протяжении года «старит» мозг на 0,03 года, то есть приблизительно на 11 дней», — говорится в сообщении.
При этом каждый грамм алкоголя ежедневно приближает старение мозга приблизительно на неделю – на 0,02 года.
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