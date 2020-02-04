РИАМО - 4 фев. В подмосковном Серпухове сотрудники Росгвардии задержали троих жителей ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении кражи товаров путем переклеивания ценников, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Экипаж группы задержания Серпуховского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый супермаркет, расположенный на улице Чернышевского. Прибыв на место происшествия, они выяснили, что трое мужчин несколько часов ходили по торговому залу и переклеивали штрих-коды на товарах.

«Злоумышленники переклеили ценники с дешевых товаров на те, которые стоят в разы дороже. После этого они проследовали на кассу и пытались расплатиться за товар. Правоохранители остановили и задержали подозреваемых на выходе из торгового зала», – говорится в материале.

Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались 22 и 19-летние ранее не судимые жители ближнего зарубежья.

Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время по данному факту проводится проверка.