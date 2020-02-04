РИАМО - 4 фев. В Москве в феврале проведут бесплатные онкологические скрининги, осмотры будут проводить в 50 городских поликлиниках и филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В поликлиниках можно будет обследоваться на рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также пройти скрининг на рак толстого кишечника. В центре дерматовенерологии и косметологии, а также 15 филиалах будут проводить обследования на рак кожи. Полный список медучреждений, участвующих в акции, можно найти на сайте департамента здравоохранения города.

«Бесплатные мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В поликлиники можно будет обратиться 8, 9, 15, 16 и 29 февраля. По субботам врачи будут принимать с 09:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 09:00 до 16:00. Обратиться в центре дерматовенерологии и косметологии и филиалы данного учреждения можно будет также 8, 15 и 29 февраля с 09:00 до 16:00.

Прийти на обследование в поликлинику можно без записи, а для приема в центре дерматовенерологии и косметологии нужно предварительно записаться по телефону: +7 (499) 558-58-28.

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