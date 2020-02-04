РИАМО - 4 фев. Объем экспорта продуктов питания в Подмосковье в прошлом году вырос на 13%, регион остается одним из лидеров в России по объемам пищевой переработки, сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы видим развитие сельского хозяйства как одно из важных составляющих экономики региона. По теплицам были 37-е, сейчас в пятерке, точно будем в тройке, рассчитываем на лидерство в ближайшие годы. <…> Фокусом Московской области будет пищевая переработка. Мы традиционно лидеры в стране. Если говорить об экспорте (продуктов питания – ред.), то в прошлом году Московская область увеличила объем экспорта более чем на 13%», - сказал Разин в ходе выставки «Агрофарм 2020» на ВДНХ.

По его словам, в ближайшие годы во всех магазинах Москвы и Московской области появятся овощи и ягоды, выращенные на подмосковных предприятиях. По своему качеству они смогут превзойти импортную продукцию.

«Каждый покупатель в каждом магазине Московского региона найдет помидоры из Каширы, Луховиц или Электростали, а также огурцы, сейчас появляется перец и ягода. Клубника тоже приходит на полки наших магазинов не из Ирана, а наша подмосковная, которая не хранится более трех дней, но от этого это более качественный по вкусовым характеристикам продукт», - добавил Разин.

Выставка «Агрофарм 2020» проходит с 4 по 6 февраля в павильоне №75 на ВДНХ. В мероприятии участвуют главные отраслевые союзы и ассоциации России, среди них Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Национальная ассоциация скотопромышленников и другие.