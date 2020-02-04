РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Более 200 жителей подмосковных Люберец прошли обследование в передвижном эндокринологическом модуле за неделю, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На базе поликлинического отделения №7 Люберецкой областной больницы установлен эндокринологический лечебно-диагностический передвижной модуль МОНИКИ, его специалисты начали прием жителей городского округа 27 января. За первую неделю обследование прошел 201 человек», - сказал главный врач больницы Дмитрий Старцев.

Он уточнил, что из 201 пациента 141 страдает сахарным диабетом и еще 60 относятся к группе риска.

Старцев добавил, что жители Люберец могут пройти обследование у специалистов эндокринологического модуля МОНИКИ, работа передвижной лаборатории продлится до 7 февраля. Пройти обследование и получить консультацию специалистов могут все жители округа, страдающие сахарным диабетом или относящиеся к группе риска. Направление выдает терапевт или врач-эндокринолог. ⠀