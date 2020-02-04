РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 фев. Домодедовские спортсмены в составе сборной Московской области заняли 2 место на первенстве России по стрельбе, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили в Ижевске с 27 января по 4 февраля.

«На первенстве России по стрельбе из пневматического оружия команда Московской области заняла 2 место. В ее состав вошли две спортсменки из Домодедова – Иовина Виктория и Потуткина Анна», – говорится в сообщении.

Также одним из двух спортсменов, представлявших команду Московской области в стрельбе из малокалиберного оружия, был домодедовец Роман Маилков. По итогам в этой дисциплине команда заняла третье место.