РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 фев. Учащиеся начальных классов общеобразовательных учреждений Подольска охвачены горячим питанием на 95%, сообщила «РИАМО в Подольске» зампред комитета по образованию городского округа Галина Киселева.

«На сегодняшний день в Подольске горячим питанием охвачены более 85% школьников. Помимо этого, другим питанием, в том числе и буфетной продукцией – 97%, а охват питанием обучающихся начальной школы составляет 95%», – сказала Киселева.

Она добавила, что согласно посланию президента РФ, а также обращению губернатора Московской области, все дети должны получать горячее питание в школах.

«В Подмосковье была поставлена задача, чтобы с 1 сентября (2020 года – ред.) наши обучающиеся 1-4 классов на 100% получали бесплатное горячее питание. Отмечу, что мы к этому готовы», – подчеркнула Киселева.

По ее словам, что в настоящее время в школах городского округа обучаются 44,8 тысячи школьников.