РИАМО - 4 фев. В Москве в районе Тушино в марте планируют сдать в эксплуатацию храмовый комплекс в честь преподобного Сергия Радонежского, сейчас почти полностью завершили внутреннюю отделку церкви, идет установка капителей на колонны свода церковного зала, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Архитектурный проект церкви, которая разместилась на улице Василия Петушкова в районе Тушино (СЗАО), выполнен в византийском стиле. Она сможет принять около 400 прихожан», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что возведение храма началось шесть лет назад, когда в России широко отмечалось 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Из-за отсутствия финансирования строительство затянулось, и в активную фазу вошло только в 2018 году.

Главный куратор программы, депутат Госдумы и советник мэра Москвы Владимир Ресин отметил, что после установки иконостаса летом этого года в храме планируется провести великое освящение.

На территории храма завершили масштабные работы по благоустройству в зимнем варианте, проложили дорожки, подготовили участки под разбивку цветников и газонов. Последний этап благоустройства территории с высадкой деревьев и кустарников пройдет этой весной.

Левкин подчеркнул, что будет преобразована и противоположная сторона улицы, где сейчас находится стихийная зеленая зона.

На северо-западе столицы четыре храма введены в эксплуатацию, шесть храмов строятся, три находятся в стадии проектирования, и еще три готовятся к проектированию.

Строительство православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.