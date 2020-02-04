РИАМО - 4 фев. У российских коллекторов и сотрудников кредитных организаций может появиться право не раскрывать своих полных реальных имен, это связывают с попыткой защитить профессиональных взыскателей от агрессивных должников, сообщает РБК.

«У профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов», - говорится в материале.

Соответствующий пункт содержится в проекте закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Его дорабатывают по инициативе представителей рынка. Все вносимые изменения призваны защитить персональные данные сотрудников коллекторских и кредитных организаций. На сегодняшний день работа над законопроектом продолжается.

«Коллекторы очень опасаются раскрывать имена рядовых сотрудников call-центров. Если должник нервничает, он может свою агрессию направить на звонившего. Как минимум в новостях упоминались такие случаи. При этом сотрудники, которые занимаются обзвоном и информированием, обычно вообще не принимают решения в отношении должников, это небольшой винтик всей системы», - поделился председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков.

Обновленный закон разрабатывается силам министерства юстиции РФ, а участие в работе над ним также принимают представители ФССП и бизнеса.

Планируется, что коллекторы и работники кредитных организаций смогут называть лишь имя и идентификационный код, который будет присваиваться работодателем.