РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Новый проект «Родительский контроль» по контролю качества школьного питания стартовал во всех средних общеобразовательных учреждениях Подольска, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Проект стартовал на территории Подмосковья, в том числе и во всех школах округа, с 3 февраля. Он направлен на усиление контроля за качеством школьного питания. Благодаря проекту родители могут не только увидеть, как организовано питание в школе, но и попробовать его.

«Горячее питание является неотъемлемым условием сохранения и укрепления здоровья детей. Поэтому в Подмосковье был запущен новый проект «Родительский контроль». Во всех школах округа с 3 февраля родители по согласованию с классным руководителем могут изъявить желание проверить качество питания в школе. После чего в удобный день они могут прийти в школу и оценить качество блюд. Также во всех общеобразовательных учреждениях появились плакаты с QR-кодами для отправки отзывов на портал «Добродел». Помимо этого, заработал Telegram-канал с помощью которого родители также могут оставить отзыв», – сказала зампредседателя комитета по образованию городского округа Подольск Галина Киселева.

Во вторник такая проверка была проведена в школе №18 имени Подольских курсантов. Традиционно завтрак детей начался с проверки питания бракеражной комиссией, которая оценивает качество пищи перед каждой подачей. После положительной оценки к приему пищи приступили дети, а следом за ними и родители в рамках проекта «Родительский контроль».

Как отметили родители, качеством питания в школе они довольны. За время обучения их детей ни разу не были высказаны замечания. Помимо этого, для учащихся младших классов старшеклассники провели мастер-классы.

«Родительский контроль» осуществлялся ранее управляющим советом, но не был регулярным. Новый проект очень важен. Благодаря ему родители могут быть уверены в качестве питания своих детей. В нашем учреждении родители распределили дни посещения, с понедельника по среду они посещают завтраки, а с четверга по пятницу – обеды. Проверку они осуществляют группой, численностью не более 7 человек и изъявляют о своем желании заранее, чтобы мы были уверены в том, что все будут обеспечены питанием», – пояснила директор школы №18 имени Подольских курсантов Елена Корастылева.