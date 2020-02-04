РИАМО – 4 фев. Страховой Дом ВСК стал лидером рейтинга российских страховых компаний в 2019 году по качественному показателю «МедиаИндекс», сообщается на сайте ВСК.

В рейтинге участвовали страховые компании и их дочерние компании, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 53 тысячи СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

«Лидерами рейтинга по качественному показателю Медиаиндекс в 2019 году стали Страховой Дом ВСК, Росгосстрах и Ингосстрах. Компания Альфастрахование заняла четвертое место, замкнула пятерку лидеров Страховая группа «СОГАЗ», — говорится в сообщении.

Медиаиндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. Он зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

СМИ сообщали в том числе о том, что Страховой Дом ВСК стал единственным российским страховщиком, вышедшим в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards, а также о том, что ВСК и футболист Игорь Акинфеев запустили федеральный социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей.

«Мы проанализировали внешние коммуникации на страховом рынке и приняли решение о необходимости более качественного и взвешенного подхода к созданию информационных материалов и работе со СМИ. ВСК обладает исключительными компетенциями и экспертизой отрасли, что неизменно вызывает интерес у журналистов», - отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.

Она добавила, что грамотные коммуникации будут способствовать повышению доверия общества к отрасли и популяризации страхования.